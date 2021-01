1/26

ANDREA BARZAGLI - Partiamo da lui. Acquistato nel gennaio del 2011 insieme a un altro campione del mondo 2006 come Luca Toni. In quel gennaio arriverà anche Matri. Sarà una pedina fondamentale del ciclo di Conte e di quello di Allegri, leader difensivo degli scudetti con Buffon, Bonucci e Chiellini. Cosa fa oggi? Lo scorso settembre ha iniziato il corso a Coverciano per conseguire il patentino d'allenatore UEFA A. Nel 2019 era entrato a far parte dello staff di Maurizio Sarri in qualità di collaboratore tecnico per un breve periodo.



Instagram @andreabarzagli15