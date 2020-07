Con la vittoria del campionato 2019-2020 Buffon va in doppia cifra, con 10 scudetti in carriera (record assoluto). Alle sue spalle i compagni di squadra Bonucci e Chiellini, che salgono a quota 9. Ecco la classifica dei calciatori che hanno vinto più scudetti nella storia della Serie A

Gianluigi Buffon* va in doppia cifra per numero di scudetti, unico nella storia del calcio italiano. Il portiere della Juventus conquista il suo decimo campionato, il primo da riserva. Dal primissimo del 2002 a quello di questa stagione come secondo di Szczesny: l'intramontabile ex capitano azzurro continua a macinare record su record, dopo aver superato Maldini per numero di presenze nel massimo campionato. La classifica dei più "scudettati" è una lotta tra compagni di squadra. Alle sue spalle Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini salgono a quota 9, mentre Barzagli, unico della BBC a essersi nel frattempo ritirato, resta fermo a 8. Di seguito la classifica completa dei giocatori più vincenti in Serie A.