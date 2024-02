Non è facile, da agosto a febbraio, evitare infortuni, squalifiche, piccoli malanni e rientrare sempre tra le preferenze degli allenatori. Tredici giocatori in Serie A però ci sono riusciti, giocando finora da titolari tutte le partite della loro squadra. Per alcuni di loro però la striscia è destinata a fermarsi alla 26^ giornata, come per l'infortunato Thuram e lo squalificato Di Lorenzo. A rischio pure l'influenzato Sommer: ecco gli altri che invece possono ancora proseguire il filotto

