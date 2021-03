Grandi attaccanti che sanno anche mandare in gol i compagni o giocatori nati per far segnare che si rivelano veri bomber. Sommando i due dati relativi a gol e assist è possibile stilare una speciale classifica. Gosens il migliore tra i difensori, Mkhitaryan vicino alla "doppia doppia" (dati Transfermarkt)