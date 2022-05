Una volta si chiamava 'zona Cesarini' (in omaggio a una mezzala della Juve, Renato Cesarini, che nel 1931 risolse una gara tra Italia e Ungheria a pochi istanti dal 90'), ovvero il lasso di tempo finale di una partita in cui arrivava il gol decisivo. Oggi c'è chi si è 'specializzato' nel segnare in questa fascia temporale: chi ha fatto più gol in questo campionato negli ultimi 15 minuti? Ecco la classifica completa

LE SQUADRE CON PIÙ GOL NEGLI ULTIMI 15'