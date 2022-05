Ibra, è il momento giusto per dire basta

A quarant’anni e oltre, nell’istante della gloria milanista, il corpo solcato da mille cicatrici, il palmares a grondare medaglie e stupori, Zlatan Ibrahimovic può anche dire basta. All’adrenalina in circolo, ai traguardi da spostare, al ghigno malefico appeso a fior di labbra, all’ossessione di ingannare il tempo, all’illusione di Dorian Gray. In fondo, l’arte che pochi fuoriclasse coltivano: lasciare nell’attimo giusto, per impedire che sbiadisca la memoria della propria regale superiorità.

La magia che non muore mai

E dev’esserci la sua consapevolezza, adesso, nell’acquietare quelle spinte furiose verso l’immortalità calcistica. Che del resto da tempo già gli appartiene. Perché Ibra, piaccia o no, il calcio lo incarna, lo rappresenta, insiste nel proteggerlo con la sua sorprendente longevità. E forse sceglierà di farlo ancora, in un altro ruolo, magari sempre in rossonero. Se non prevarrà l’istinto del mattatore, il gusto per lo spettacolo, l’urgenza di sperimentare altrove, in tv, nel cinema, la sua vocazione ad andare “oltre”. Ibracadabra, siamo sempre lì. A riflettere attorno al suo tocco magico. Quello sì, non andrà mai in pensione.