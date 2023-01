1/8

Un mese sotto il segno del Toro, quello trascorso dal 18 dicembre 2022 al 18 gennaio 2023. E chissà se l’oroscopo di Lautaro Martinez non prevede che gioia e soddisfazione sul lavoro possano protrarsi ancora per un po’. Di sicuro, quello che l’argentino ha vissuto dopo la vittoria del Mondiale è un mese “magico”, in cui tutto è girato nel verso giusto. Dalla nazionale all’Inter, da un trofeo all’altro.