Gol in: Juventus-Lecce 2-0, 31 agosto 1997

Pippo Inzaghi venne acquistato dalla Juventus per circa 20 miliardi di lire e all'esordio l'attaccante italiano rispose subito presente. Nella sfida contro il Lecce nell'agosto del 1997, Inzaghi segnò il gol dell'1-0 (l'altro sarà di Antonio Conte) e restò in campo per tutti i 90 minuti. In quella stagione, Inzaghi con la Juventus vinse lo scudetto e la Supercoppa realizzando 27 gol (18 in Serie A, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa). Salutò la Juventus dopo la stagione 2000-2001: per lui 165 partite, 89 gol e 26 assist.