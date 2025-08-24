Juventus, David e gli attaccanti in gol all'esordio in bianconerojuventus
Introduzione
Con il gol contro il Parma, Jonathan David si aggiunge all'elenco degli attaccanti che sono riusciti a segnare con la maglia della Juventus nella loro partita d'esordio in campionato. Ecco chi sono gli altri (dati Opta).
Quello che devi sapere
Juve, ecco Jonathan David
Ci ha messo 59 minuti Jonathan David per realizzare il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus. Il classe 2000 ha segnato nella sfida contro il Parma la rete dell'1-0, entrando così nella lista degli attaccanti che sono riusciti a segnare in A con la maglia della Juventus alla loro partita di esordio. Ricordi chi sono gli altri? L'elenco completo.
Corrado Grabbi
- Gol in: Lazio-Juventus 3-4, 11 dicembre 1994
Il gol del classe 1975 arrivò all'Olimpico, contro la Lazio allenata da Zeman. Dopo esser cresciuto nelle giovanili della Juventus (in cui era anche capitano), Grabbi tornò alla Juventus dopo la stagione in prestito allo Sparta Novara nel 1993-1994. L'esordio in prima squadra avvenne l'11 dicembre del 1994, nella partita vinta per 4-3 dai bianconeri. Per Grabbi si tratta del suo primo e unico gol in maglia bianconera. Al termine di quella stagione, la Juventus di Lippi vinse la Serie A e la Coppa Italia.
Christian Vieri
- Gol in: Reggiana-Juventus 1-1, 8 settembre 1996
Partito subito titolare in attacco, Christian Vieri ci mise poco per incidere con la maglia della Juventus. L'8 settembre 1996, dopo solo 7 minuti di gioco arrivò infatti la sua prima rete con un tocco a porta vuota su assist di Boksic, con i bianconeri nella sfida pareggiata per 1-1 contro la Reggiana. Vieri chiuse la stagione alla Juventus con 14 gol (8 in Serie A, 4 in Champions League e uno sia in Supercoppa che in Coppa Italia), con anche la vittoria dello scudetto, della Supercoppa Uefa e della Coppa Intercontinentale.
Filippo Inzaghi
- Gol in: Juventus-Lecce 2-0, 31 agosto 1997
Pippo Inzaghi venne acquistato dalla Juventus per circa 20 miliardi di lire e all'esordio l'attaccante italiano rispose subito presente. Nella sfida contro il Lecce nell'agosto del 1997, Inzaghi segnò il gol dell'1-0 (l'altro sarà di Antonio Conte) e restò in campo per tutti i 90 minuti. In quella stagione, Inzaghi con la Juventus vinse lo scudetto e la Supercoppa realizzando 27 gol (18 in Serie A, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa). Salutò la Juventus dopo la stagione 2000-2001: per lui 165 partite, 89 gol e 26 assist.
Marcelo Zalayeta
- Gol in: Juventus-Napoli 2-2, 14 marzo 1998
La Juventus lo acquistò per 5 miliardi di lire nel 1997. In quella stagione giocò solamente cinque partite, ma riuscì a segnare all'esordio (all'età di 19 anni) contro il Napoli, nella partita che finì sul punteggio di 2-2. Chiuse l'annata con 7 partite e un solo gol con la maglia della Juventus, con cui in totale ha realizzato 34 gol.
Zlatan Ibrahimovic
- Gol in: Brescia-Juventus 0-3, 12 settembre 2004
Ibrahimovic arrivò dall'Ajax nell'estate del 2004 per 16 milioni di euro. Alla prima di campionato, giocata il 12 settembre 2004 al Rigamonti contro il Brescia, non partì titolare ma subentrò al 46' e segnò al 69' la rete del definitivo 3-0. In campionato concluse con 35 presenze e in totale 16 gol. Con la Juventus, in totale 26 gol e 19 assist in 92 partite.
Vincenzo Iaquinta
- Gol in: Juventus-Livorno 5-1, 25 agosto 2007
Arrivò alla Juventus nell'estate del 2007 per 11,3 milioni di euro. E il suo esordio fu praticamente perfetto: doppietta alla prima in casa contro il Livorno, con il match che si concluse con un netto 5-1. Il primo gol arrivò su calcio di rigore, l'altro invece su assist di Nedved. Per finire, anche un assist per il gol del momentaneo 4-0 di Trezeguet. In quella stagione, per Iaquinta 29 partite, 12 gol e 4 assist. Alla Juventus, invece, in totale furono 108 partite le partite giocate, con 40 gol e 14 assist.
Carlos Tevez
- Gol in: Sampdoria-Juventus 0-1, 24 agosto 2013
Come poter dimenticare l'Apache. Carlitos Tevez arrivò nell'estate del 2013 dal Manchester City. Alla prima in Serie A con i bianconeri, subito gol. Nella sfida di Marassi contro la Sampdoria, Tevez segnò la rete decisiva. Filtrante di Vidal per Pogba che servì a porta vuota Tevez per l'1-0 al 58'. Per Tevez 48 partite, 21 gol (19 in Serie A, uno in Europa League e uno in Supercoppa italiana) e 10 assist al termine di quella stagione, mentre sono 50 le reti realizzate in 96 partite con i bianconeri. Con la Juventus Tevez ha vinto due scudetti, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia.
Gonzalo Higuain
- Gol in: Juventus-Fiorentina 2-1, 20 agosto 2016
Il Pipita arrivò dal Napoli (la Juventus pagò la clausola rescissoria da 90 milioni di euro) nell'estate del 2016. Il suo debutto fu da incorniciare: allo Stadium Higuain segnò infatti da subentrato subito il gol del 2-1 (poi risultato finale) contro la Fiorentina. Chiuse la prima annata con 32 gol in 55 partite, mentre salutò la Juventus con 66 reti, con 3 scudetti e due Coppe Italia vinte.
Dusan Vlahovic
- Gol in: Juventus-Verona 2-0, 6 febbraio 2022
Dopo l'inizio alla Fiorentina, venne acquistato dalla Juventus nel gennaio 2022 per 70 milioni di euro. Il suo gol arrivò il 6 febbraio 2022, nella sfida vinta contro il Verona per 2-0. Al termine di quella mezza parte di stagione, per Vlahovic 9 gol in 21 partite. Attualmente è ancora alla Juventus, e ha infatti segnato anche alla prima giornata di questa stagione contro il Parma. Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere...
Samuel Mbangula
- Gol in: Juventus-Como 3-0, 19 agosto 2024
Il primo gol della Juventus di Thiago Motta arrivò da Samuel Mbangula, nella sfida casalinga giocata contro il Como di Fabregas e vinta con un netto 3-0 (Mbangula ha segnato il gol dell'1-0). Dopo l'annata 2024, chiusa con 32 partite, 4 gol e 5 assist, a luglio è stato ceduto a titolo definitivo al Werder Brema per 10 milioni di euro.
Randal Kolo Muani
- Gol in: Napoli-Juventus 2-1, 25 gennaio 2025
L'ultimo attaccante ad aver segnato all'esordio con la maglia della Juventus in Serie A (prima chiaramente di David) è stato Kolo Muani. Il francese venne preso in prestito dalla Juventus nel mese di gennaio. Il 25 gennaio arrivò il primo gol in Serie A contro il Napoli al Maradona (partita che i bianconeri persero 2-1 in rimonta). La sua stagione è poi terminata con 10 gol in 22 presenze.