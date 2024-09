A finire nel mirino è naturalmente Vlahovic, al momento l'unico vero centravanti a disposizione di Thiago Motta, a secco da tre partite (in campionato) dopo la doppietta al Verona (uno su rigore). Vlahovic non ingrana perché la squadra non lo supporta a dovere o la Juventus non spicca il volo perché Vlahovic non segna? Interrogativo senza risposta. Ma l'insoddisfazione di Thiago Motta è parsa evidente quando contro il Napoli l'ha sostituito all'intervallo.

Juventus-Roma 0-0 (Vlahovic sostituito all'83', Nico Gonzalez centravanti nel finale)

(Vlahovic sostituito all'83', nel finale) Empoli-Juventus 0-0 (Vlahovic titolare per 90')

(Vlahovic titolare per 90') Juventus-Napoli 0-0 (Vlahovic sostituito al 45', Weah centravanti nel secondo tempo)