Juventus, la media punti degli allenatori dal 2000 a oggi. CLASSIFICA
Si è chiusa l'avventura in panchina a Torino per Tudor, esonerato dopo la striscia di otto partite senza vittorie. Considerando gli allenatori bianconeri con almeno 10 partite a partire dal 2000, Igor risulta il 2° peggiore per media punti (1,58 in 24 gare). Lo precede solo un collega nel 2010... E i migliori quali sono? (Dati Transfermarkt)
- Media punti: 1,84
- Panchine: 149
- Anni: 2021-2024
- Media punti: 1,83
- Panchine: 93
- Anni: 2007-2009
- Media punti: 1,67
- Panchine: 42
- Anni: 2024-2025
- Media punti: 1,61
- Panchine: 31
- Anni: 2009-2010
- Media punti: 1,58
- Panchine: 50
- Anni: 2010-2011
- Media punti: 1,58
- Panchine: 24
- Anno: 2025
- Media punti: 1,38
- Panchine: 21
- Anno: 2010
- DIDIER DESCHAMPS (2006-2007): 2,33 - 43 panchine
- MASSIMILIANO ALLEGRI (2019-2024): 2,27 - 271 panchine
- ANTONIO CONTE (2011-2014): 2,26 - 133 panchine
- ANDREA PIRLO (2020-2021): 2,15 - 52 panchine
- MAURIZIO SARRI (2019-2020): 2,12 - 52 panchine