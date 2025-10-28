Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, la media punti degli allenatori dal 2000 a oggi. CLASSIFICA

JUVENTUS fotogallery
8 foto

Si è chiusa l'avventura in panchina a Torino per Tudor, esonerato dopo la striscia di otto partite senza vittorie. Considerando gli allenatori bianconeri con almeno 10 partite a partire dal 2000, Igor risulta il 2° peggiore per media punti (1,58 in 24 gare). Lo precede solo un collega nel 2010... E i migliori quali sono? (Dati Transfermarkt)

JUVE LIVE, LE NEWS SUL NUOVO ALLENATORE

ALTRE FOTOGALLERY

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Incidente d’auto per Josep Martinez: muore un uomo

    live fenegrò (co)

    Il secondo portiere dell’Inter era alla guida dell’auto che questa mattina ha investito un uomo...

    Cardinale: "Milan cosa più difficile che ho fatto"

    Serie A

    Il proprietario del club rossonero ha parlato in una puntata di un podcast Usa: “E’ la cosa più...

    Il calendario della 9^ giornata di Serie A

    guida tv

    Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre la Serie A, su Sky e in streaming su NOW, la nona giornata con...