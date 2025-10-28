Da Empoli alla Nazionale: la carriera di Spalletti

Concluso il suo periodo a Empoli nel migliore dei modi, fu la Sampdoria a puntare su di lui per la stagione 1998/99. I blucerchiati erano reduci da 12 anni terminati almeno con l'ottavo posto in classifica, ma quella fu un'annata disastrosa. Con la squadra già fuori dall'Intertoto e dalla Coppa Italia e protagonista di appena tre vittorie in tredici giornate di campionato, Spalletti fu esonerato a metà dicembre per poi essere richiamato due mesi dopo e la Samp ormai relegata in zona retrocessione. Al mister toscano non riuscirà l'obiettivo salvezza e i blucerchiati saranno costretti a vivere l'incubo della B. Chi riuscì nella permanenza in A sarà, invece, il Venezia. E proprio ai lagunari Spalletti si unirà nella stagione successiva, rivivendo però la stessa annata complicata: mandato via dopo l'8^ giornata e una sola vittoria (contro l'Inter), tornò sulla panchina del Venezia tra la 12^ e la 20^ giornata, prima del definitivo esonero nel febbraio 2000. Finì male per lui e per la squadra veneta, retrocessa.