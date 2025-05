Uno dei fattori dello scudetto è stato lo scozzese: (big) McTominay, di professione sblocca partita. Per otto volte ha stappato lui i match del Napoli, soprattutto nelle ultime giornate, in partite decisive nel sorpasso sull'Inter, e anche nell'ultima ha lasciato il segno. Qui la classifica (Opta) coi giocatori che hanno segnato più volte in campionato sullo 0-0: nessuno ha fatto meglio di lui

