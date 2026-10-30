Gli 8 giocatori del derby di Milano in gol con entrambe le maglie

Gli 8 giocatori del derby di Milano in gol con entrambe le maglieLO SAPEVI?
Introduzione
Nessun nuovo giocatore potrà entrare in questa speciale cerchia di bomber che hanno avuto il merito di segnare su entrambe le sponde del derby milanese: l'unico doppio ex nelle due rose attuali è Calhanoglu, già più volte in rete da interista ma mai da milanista contro quello che, oggi, è il suo presente.
Ibra è l'ultimo in ordine di tempo ad avercela fatta ma non è quello che vanta più gol tra gli otto, c'è chi ha segnato con entrambe pur lasciando un ricordo decisamente più sbilanciato verso una delle due milanesi e chi è stato molto "democratico". Per il primo caso della storia serve riavvolgere il nastro a più di cento anni fa!
Il derby è live sabato 31 alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW
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Quello che devi sapere
Ibrahimovic
GOL DA INTERISTA AL MILAN
Anche a 40 anni è stato protagonista nella storia del derby di Milano, ma tutto iniziò in nerazzurro nel 2006. Già, perché i suoi primi gol della sfida li segnò alla squadra con cui ha dato un commosso addio al calcio
- Milan-Inter 3-4 (28 ottobre 2006, Serie A): 1 gol
- Inter-Milan 2-1 (11 marzo 2007, Serie A): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Due reti da interista al Diavolo per Ibra, lui che nel derby della Madonnina occupa il 5° posto tra i bomber all-time. Lo dice il suo bilancio complessivo, 10 gol totali dei quali 8 segnati da rossonero:
- Inter-Milan 0-1 (14 novembre 2010, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 2-1 (6 agosto 2011, Supercoppa): 1 gol
- Inter-Milan 4-2 (6 maggio 2012, Serie A): 2 gol
- Inter-Milan 4-2 (9 febbraio 2020, Serie A): 1 gol
- Inter-Milan 1-2 (17 ottobre 2020, Serie A): 2 gol
- Inter-Milan 2-1 (26 gennaio 2021, Coppa Italia): 1 gol
Seedorf
GOL DA INTERISTA AL MILAN
Lo ricordiamo fonamentale nei rossoneri di Ancelotti, d’altronde l’olandese ha vissuto 10 anni memorabili al Diavolo. Eppure la sua prima rete nella storia del derby fu da nerazzurro, un calcio di punizione decisivo in Coppa Italia:
- Milan-Inter 2-3 (12 gennaio 2000, Coppa Italia): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Saprà farsi perdonare l’ex centrocampista del Milan: ricordate quel missile da urlo nella pazza rimonta del 2004? Seedorf aggiungerà all’elenco un’altra rete, inutile per il risultato finale, in un altro folle derby:
- Milan-Inter 3-2 (21 febbraio 2004, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 3-4 (28 ottobre 2006, Serie A): 1 gol
Ronaldo
GOL DA INTERISTA AL MILAN
Uno degli eroi nella storia recente dei nerazzurri, Fenomeno che ha accumulato 5 reti nel derby della Madonnina. Le prime quattro da interista, ma il suo bilancio non finisce qui:
- Inter-Milan 2-2 (22 novembre 1997, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 0-3 (22 marzo 1998, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 2-2 (8 novembre 1998, Serie A): 1 gol
- Inter-Milan 1-2 (23 ottobre 1999, Serie A): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Impossibile dimenticare il suo "sgarbo" all'Inter, rete da rossonero dove Ronaldo era arrivato nel 2007 dopo 5 anni al Real Madrid e altrettanti da interista. In realtà si trattò di un vantaggio tanto sorprendente quanto inutile:
- Inter-Milan 2-1 (11 marzo 2007, Serie A): 1 gol
Roberto Baggio
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Cinque stagioni alla Fiorentina e altrettante alla Juventus, poi l’arrivo in rossonero nel 1995. Aveva già aperto il suo personalissimo score contro l'Inter, lo arrotondò in maglia rossonera:
- Milan-Inter 1-1 (24 novembre 1996, Serie A): 1 gol
- Inter-Milan 3-1 (13 aprile 1997, Serie A): 1 gol
GOL DA INTERISTA AL MILAN
Il "Divin Codino" trascorrerà due anni al Diavolo e altrettanti in nerazzurro, dove si era trasferito nel 1998. Quanto basta per ritoccare il suo bilancio realizzativo a 3 reti nel derby della Madonnina:
- Inter-Milan 1-1 (27 gennaio 2000, Coppa Italia): 1 gol
Ganz
GOL DA INTERISTA AL MILAN
"El segna semper lu", figuratevi se poteva risparmiarsi nel derby di Milano. All’Inter dal 1995 al 1997, uno degli attaccanti più prolifici degli anni Novanta inaugura così la sua stracittadina:
- Inter-Milan 3-1 (13 aprile 1997, Serie A): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Un bomber democratico, Ganz che in carriera ha segnato una sola rete da avversario dell'Inter. Firma che arrivò proprio in un derby, goleada di Coppa Italia che risale al 1998:
- Milan-Inter 5-0 (7 gennaio 1998, Coppa Italia): 1 gol
Candiani
GOL DA INTERISTA AL MILAN
Dobbiamo tornare a 60 anni prima per trovare un altro "doppio bomber" del derby di Milano. C’è spazio anche per lo storico attaccante che iniziò la carriera nel 1938 con la maglia nerazzurra:
- Milan-Inter 3-1 (12 febbraio 1939, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 1-3 (12 maggio 1940, Serie A): 1 gol
- Inter-Milan 3-1 (3 gennaio 1943, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 0-3 (18 aprile 1943, Serie A): 1 gol
- Milan-Inter 1-3 (4 novembre 1945, Divisione Nazionale): 2 gol
- Milan-Inter 3-2 (30 maggio 1946, Divisione Nazionale): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Sette reti rifilate al Diavolo nel derby, altre tre da ex con la maglia rossonera. Ecco perché Candiani occupa il 5° posto all-time (insieme a Ibrahimovic) tra i migliori marcatori nella storia della stracittadina milanese:
- Inter-Milan 6-5 (6 novembre 1949, Serie A): 2 gol
- Milan-Inter 3-1 (19 marzo 1950, Serie A): 1 gol
Meazza
GOL DA INTERISTA AL MILAN
A proposito di eroi nella storia del derby, dietro solo a Shevchenko (14 reti) c'è "Peppin" scatenato in Serie A:
- Milan-Inter 1-2 (29 aprile 1928): 1 gol
- Milan-Inter 1-2 (10 novembre 1929): 1 gol
- Milan-Inter 1-4 (19 marzo 1931): 1 gol
- Milan-Inter 2-3 (18 ottobre 1931): 2 gol
- Inter-Milan 5-4 (6 novembre 1932): 1 gol
- Milan-Inter 1-3 (9 aprile 1933): 1 gol
- Inter-Milan 3-0 (1 novembre 1933): 2 gol
- Milan-Inter 1-2 (11 marzo 1934): 1 gol
- Inter-Milan 1-1 (29 settembre 1935): 1 gol
- Milan-Inter 2-2 (2 febbraio 1936): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Nessun interista è mai stato prolifico come Meazza nel derby milanese (12 reti), leggenda alla quale è stato intitolato lo stadio San Siro di cui oggi si parla tanto in chiave nuovo stadio. Va ricordato inoltre il suo gol da ex nel 1941:
- Inter-Milan 2-2 (9 febbraio 1941): 1 gol
Aldo Cevenini
GOL DA INTERISTA AL MILAN
L’ottavo e primissimo "doppio goleador" del derby di Milano ci riporta ad inizio Novecento, quando "Cevenna" fece due volte la spola in carriera tra Milan e Inter. E proprio in nerazzurro iniziò a segnare nei derby:
- Milan-Inter 0-1 (30 novembre 1913): 1 gol
- Inter-Milan 5-2 (22 febbraio 1914): 1 gol
GOL DA MILANISTA ALL'INTER
Se Cevenini I (primo rappresentante di una dinastia che comprendeva anche i fratelli Mario, Luigi, Cesare e Carlo) chiuse in nerazzurro nel 1923, fu da milanista che si scatenò con 4 reti nell’allora Coppa Federale. Non sono considerati nelle statistiche del derby, ma "Cevenna" segnò altri 8 gol all'Inter tra Coppa Regionale Lombarda e Coppa Mauro. Ecco i quattro centri ufficiali col Milan:
- Inter-Milan 0-3 (19 dicembre 1915): 2 gol
- Milan-Inter 2-1 (9 gennaio 1916): 2 gol