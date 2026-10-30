Gli 8 giocatori del derby di Milano in gol con entrambe le maglie

Introduzione

Nessun nuovo giocatore potrà entrare in questa speciale cerchia di bomber che hanno avuto il merito di segnare su entrambe le sponde del derby milanese: l'unico doppio ex nelle due rose attuali è Calhanoglu, già più volte in rete da interista ma mai da milanista contro quello che, oggi, è il suo presente.

Ibra è l'ultimo in ordine di tempo ad avercela fatta ma non è quello che vanta più gol tra gli otto, c'è chi ha segnato con entrambe pur lasciando un ricordo decisamente più sbilanciato verso una delle due milanesi e chi è stato molto "democratico". Per il primo caso della storia serve riavvolgere il nastro a più di cento anni fa!

Il derby è live sabato 31 alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW

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