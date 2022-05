1/20 ©Getty

Il Milan è campione d'Italia. Scudetto numero 19 per il club rossonero, che torna a vincere il titolo a undici stagioni di distanza dall'ultima volta. L'ultimo successo in campionato era infatti arrivato nel 2010/11 e proprio davanti all'Inter, come accaduto quest'anno. Ma quello non era stato l'ultimo trofeo portato in bacheca...