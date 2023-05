B come bebè, i bimbi che porteranno il nome degli eroi del tricolore. C come i corni portafortuna, simboli di scaramanzia abbandonata con largo anticipo. N come Napoli Soccer, perché così si chiamava la prima squadra di De Laurentiis in C1. T come tre, perché da qui, come nel film di Troisi, si ricomincia. Z come Zizì, perché Kvaratskhelia ("lo chiameremo Zizì") era lo sconosciuto impronunciabile che è diventato eroe

di Marco Salami

NAPOLI, LO SPECIALE SUDETTO