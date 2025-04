Prima sessione di libere a Norris in Bahrain: il pilota della McLaren ha girato in 1:33.204. Solo decima l'altra 'Papaya' di Piastri. Secondo tempo di Gasly e terzo Hamilton con il nuovo fondo sulla Ferrari che dà così un primo segnale di ripresa. Problemi per la Mercedes di Antonelli. Sei rookie in pista per smarcare gli obblighi regolamentari: Beganovic quattordicesimo con la Rossa. Caldo torrido a Sakhir. CRONACA E HIGHLIGHTS