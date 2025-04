Sabato show per la MotoGP, con i piloti in pista ora per le FP2 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Alle 14.40 scatteranno le qualifiche: tra i piloti in lotta per gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2 ci sono Jorge Martin, al primo weekend stagionale dopo l'infortunio, e Marco Bezzecchi. La giornata di Lusail verrà chiusa alle 19 con la Sprint Race

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2