Calciomercato Serie A, gli acquisti più costosi dell'estate 2025. CLASSIFICA
Si avvicina il rush finale dell'estate di mercato, sessione che ha regalato colpi importanti anche in Serie A. L'ultimo affare è quello di Krstovic, che si trasferisce all'Atalanta per 25 milioni di euro e si piazza al 5° posto tra gli acquisti più onerosi di questa finestra in Italia. E gli altri? Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)
- Costo: 17 milioni di euro
- Dall'Inter all'Atalanta
- Centrocampista
- Costo: 17 milioni di euro
- Dal Genoa all'Atalanta
- Difensore
- Costo: 17 milioni di euro
- Dal Southampton all'Atalanta
- Attaccante
- Costo: 17 milioni di euro
- Dal Brighton al Milan
- Difensore
- Costo: 17 milioni di euro (riscatto)
- Dalla Juventus alla Lazio
- Centrocampista
- Costo: 17,2 milioni di euro (riscatto)
- Dal Newcastle alla Juventus
- Difensore
- Costo: 18 milioni di euro
- Dal Girona al Napoli
- Difensore
- Costo: 18 milioni di euro
- Dalla Dinamo Zagabria al Como
- Centrocampista
- Costo: 19 milioni di euro
- Dal Celtic al Como
- Attaccante
- Costo: 20 milioni di euro
- Dal Genoa al Milan
- Difensore
- Costo: 20 milioni di euro (riscatto)
- Dal Bayer Leverkusen all'Atalanta
- Difensore
- Costo: 22,5 milioni di euro
- Dal Betis Siviglia al Como
- Attaccante
- Costo: 23 milioni di euro
- Dal Parma all'Inter
- Attaccante
- Costo: 23 milioni di euro
- Dal Marsiglia all'Inter
- Centrocampista
- Costo: 23 milioni di euro
- Dal Torino al Milan
- Centrocampista
- Costo: 23,5 milioni di euro
- Dal Lens alla Roma
- Centrocampista
- Costo: 25 milioni di euro
- Dal Lecce all'Atalanta
- Attaccante
- Costo: 25 milioni di euro
- Dal Flamengo alla Roma
- Difensore
- Costo: 25 milioni di euro
- Dal Psv Eindhoven al Napoli
- Attaccante
- Costo: 28,1 milioni di euro (riscatto)
- Dalla Fiorentina alla Juventus
- Attaccante
- Costo: 31 milioni di euro
- Dal Bologna al Napoli
- Difensore
- Costo: 32 milioni di euro
- Dal Porto alla Juventus
- Attaccante
- Costo: 36 milioni di euro
- Dal Bruges al Milan
- Centrocampista