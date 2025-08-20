Si avvicina il rush finale dell'estate di mercato, sessione che ha regalato colpi importanti anche in Serie A. L'ultimo affare è quello di Krstovic, che si trasferisce all'Atalanta per 25 milioni di euro e si piazza al 5° posto tra gli acquisti più onerosi di questa finestra in Italia. E gli altri? Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

