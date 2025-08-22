Milan-Cremonese, Allegri: "Deve regnare l'equilibrio. Obiettivo giocare la Champions"
Alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Cremonese, l'allenatore del Milan presenta la sfida: "Domani sarà un problema, è un anno che sono fermo e spero di non fare danni", scherza. Poi spiega: "Il campionato va fatto a velocità di crociera, senza alti o bassi: deve regnare l'equilibrio. C'è un lotto di squadre che si contendono i primi 4 posti e tra queste anche noi. L'obiettivo è che l'anno prossimo il Milan si giochi la Champions senza porsi limiti"
Cosa ha in più delle favorite Inter, Juve e Napoli?
"Le chiacchiere le porta via il vento. Un giocatore se è bravo resta bravo, uno scarso magari può diventare un po' più bravo. Poi va trovata l'alchimia, il calcio non è una scienza esatta. A volte sono partito pensando di giocare in un certo modo e poi ho cambiato idea"
Un giocatore che l'ha stupita?
"Nessuno in particolare, ho trovato una squadra con ottima qualità tecnica. Poi bisogna sapere che dobbiamo fare fatica: mai visto vincere una squadra senza fare fatica"
Come sta Leao?
"Sta bene, non ho aggiornamenti. Speriamo di rivederlo col Lecce, altrimenti dopo la sosta"
Come è cambiato il rapporto con Ibrahimovic?
"Io sono rimasto a fare l'allenatore, lui ha cambiato mestiere e da ragazzo molto intelligente sta cercando di capire e migliorarsi. E' un punto di riferimento per i giocatori"
A centrocampo ha tante scelte, come vede Loftus Cheek? Modric può partire dall'inizio domani?
"Per Modric oggi deciderò. Loftus e Fofana hanno fisico e tecnica: a fine anno in due devono aver fatto minimo 15 gol"
Rivedremo un Milan con i tre davanti?
"Li abbiamo sempre: avevamo Leao, Pulisic e Saelemaekers. Poi che siano più vicini o lontani... L'importante è avere lo spirito giusto ed esaltarsi nelle difficoltà"
Si sente a posto con i 4 centrali che ha o vorrebbe altro dal mercato?
"Sono a posto così, ho 4 centrali di cui due possono giocare anche a destra. Sono molto sereno poi l'importante è stare tutti bene. I campionati 9 volte su 10 li decidono quelli che entrano dalla panchina perché le ultime mezzore nelle partite sono determinanti"
Sente la responsabilità?
"Non è che se c'è Allegri, il Milan vince. Ho imparato che nelle grandi società non conta l'allenatore o i giocatori ma il club, la storia del club. Se sei in un grande club devi sentire addosso la responsabilità, in modo da lavorare per non sbagliare, perché questo ti alza l'attenzione. Siamo qui a lavorare per il Milan, che è sopra a tutto e tutti"
Soddisfatto dell'arrivo di Boniface?
"Non è ancora un giocatore del Milan, quindi non ne parlo per rispetto dell'altro club"
Che stato d'animo ha dopo un anno fermo?
"L'addio alla Juve è stato un bell'addio, con la vittoria della Coppa Italia. Poi le cose finiscono. Ho entusiasmo perché è un lavoro che faccio con passione. Domani è un problema perché è un anno che sono fermo e non so come mi comporterò. Speriamo di non fare danni"
Com'è allenare Modric?
"Tecnicamente inutile parlarne, meraviglioso quando tocca la palla. Durante la partita lo fa più con l'esterno che con l'interno e d'esterno la toccano in pochi. Ragazzo stupendo, ha dato grande disponibiità, sta bene anche a livello fisico. Starà a me gestirlo, sarà utile sia in campo che fuori"
Tanti arrivi e partenze. Siete a posto così?
"La società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato sia in entrata che in uscita. Lavoriamo insieme, c'è condivisione di obiettivi, mancano 10 giorni alla fine del mercato ma ora conta la partita di domani. Sono molto contento di tutti i ragazzi che ho a disposizione"
Per lo scudetto siete tra le favorite?
"Di solito la favorita è quella che ha vinto il campionato precedente. C'è un lotto di squadre che si contendono i primi 4 posti e in mezzo ci siamo noi. Difesa a 3 o a 4? E' questione di caratteristiche dei giocatori, non di modulo"
Come deve essere il Milan?
"Innanzitutto una squadra, che gioca con rispetto di tutti gli avversari perché le partite vanno vinte sul campo. Anche domani non partiamo in vantaggio solo perché ci chiamiamo Milan. Quello che fa la differenza poi a fine campionato è la differenza reti, come dico sempre"
Come sono stati questi 45 giorni di preparazione? A che livello è la squadra?
"Bisogna sempre puntare al massimo degli obiettivi, con convinzione mentale. Il campionato va fatto a velocità di crociera, senza alti e bassi. L'equilibrio deve regnare all'interno del Milan perché l'obiettivo è che l'anno prossimo si giochi la Champions senza porsi limiti"
Se dovesse fare una sintesi di questa estate alla vigilia della prima di campionato?
"Alla prima c'è sempre curiosità, anche da parte mia. I tifosi ci hanno dato grande affetto già contro il Bari e domani saranno 75mila con la Cremonese. Dobbiamo fare un percorso insieme per arrivare a marzo nelle migliori condizioni perché a marzo si decide la stagione. Contento del gruppo dal punto di vista tecnico e morale, è un gruppo che sta diventando squadra e ha voglia di fare. Le prime di campionato sono sempre le più difficili perché le condizioni non sono ancora ottimali e il mercato è ancora aperto. La Cremonese è una squadra rognosa"
Allegri è arrivato in sala stampa, inizia ora la sua conferenza alla vigilia di Milan-Cremonese, prima di campionato
Intanto ieri si è presentato De Winter
Chi è Boniface, l'attaccante scelto dal Milan
L'accordo c'è, l'attaccante è atteso oggi pomeriggio a Milano. Ma chi è Victor Boniface? Ecco un suo profilo per iniziare a conoscerlo meglio
L'infanzia in caserma, il fake pass, la 22 e il Milan nel destino
Boniface oggi a Milano
Il mercato è sempre nel vivo: mancano 10 giorni alla chiusura e tutte le squadre sistemano gli ultimi tasselli. Il Milan lavora per il centravanti, è è vicina la chiusura con Boniface (possibile già oggi in giornata). Per restare sempre aggiornati su tutte le trattative e le news di mercato, ecco il nostro liveblog dedicato della giornata
Un altro link indispensabile per i fantallenatori
Indisponibili e squalificati per la 1^ giornata di Serie A
Pulisic-Gimenez contro la Cremonese?
Si riparte anche con il fantacalcio. E diventano indispensabili le "probabili formazioni". Oggi da Allegri ci si aspetta anche qualche indizio su come schiererà il Milan dopo l'infortunio di Leao
Serie A: le probabili formazioni della prima giornata
Come è andato l'esordio di Modric
Contro il Bari, a San Siro, i tifosi del Milan hanno già avuto il piacere di applaudire Luka Modric. Pochi minuti in campo ma già un assaggio di ciò che potrà dare ai rossoneri
I primi 28 minuti di Modric con la maglia del Milan. FOTO
Come è andata la prima del Milan (in Coppa Italia)
L'esordio stagionale (e anche a San Siro) i rossoneri l'hanno già fatto nella gara valida per i 32esimi di Coppa Italia, vinta contro il Bari 2-0 (Leao e Pulisic). Turno passato, buone indicazioni e la nota stonata dell'infortunio a Leao, che contro la Cremonese non sarà disponibile
Leao salta la Cremonese: l'esito degli esami del portoghese
Domani Milan-Cremonese; oggi alle 12 parla Allegri
Dopo l'esordio stagionale ufficiale, in Coppa Italia contro il Bari, il Milan si prepara per la prima di campionato. Sabato 23 agosto, alle 20.45, a San Siro arriva la neopromossa Cremonese. Massimiliano Allegri presenterà i temi della sfida in conferenza stampa, oggi a partire dalle 12: lo seguiremo live con tutte le risposte del tecnico ai giornalisti in diretta