Se dovesse fare una sintesi di questa estate alla vigilia della prima di campionato?

"Alla prima c'è sempre curiosità, anche da parte mia. I tifosi ci hanno dato grande affetto già contro il Bari e domani saranno 75mila con la Cremonese. Dobbiamo fare un percorso insieme per arrivare a marzo nelle migliori condizioni perché a marzo si decide la stagione. Contento del gruppo dal punto di vista tecnico e morale, è un gruppo che sta diventando squadra e ha voglia di fare. Le prime di campionato sono sempre le più difficili perché le condizioni non sono ancora ottimali e il mercato è ancora aperto. La Cremonese è una squadra rognosa"