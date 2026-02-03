Concluso il mercato invernale, quali sono stati gli acquisti più costosi in Serie A? Due colpi della Roma occupano le prime posizioni, ma anche tre giocatori della Lazio nella top 20. Ecco la classifica completa
- dal Cagliari alla Cremonese per 4.6 milioni
- dal Royal Antwerp al Pisa per 6 milioni (5 + 1 di bonus)
- dal Venezia al Parma per 6 milioni*
- dall'Hibernian al Verona per 6 milioni
- dal Pogon Szczecin alla Lazio per 6.5 milioni (4.5 + 2 di bonus)
- dall'Independiente al Pisa per 7 milioni*
- dal Brann al Bologna per 8 milioni (7 + 1 di bonus)
- dall'Hammarby al Como per 8 milioni
- dall'Alverca al Genoa per 9.5 milioni (7.5 + 2 di bonus)
- dal Verona al Milan per 9.5 milioni (8 + 1.5 di bonus)
- dall'Atalanta alla Fiorentina per 11 milioni*
- dal Viktoria Plzen al Pisa per 11 milioni (9 + 2 di bonus)
- dal Marsiglia al Sassuolo per 12 milioni (10 + 2 di bonus)
- dal Salisburgo alla Lazio per 15 milioni (13 + 2 di bonus)
- dal Bologna alla Fiorentina per 15 milioni*
- dall'Ajax alla Lazio per 16.85 milioni
- dal Verona al Napoli per 20 milioni (2 + 18 di bonus facilmente raggiungibili)
- dall'Atletico Madrid all'Atalanta per 23 milioni (22 + 1 di bonus)
- dal Marsiglia alla Roma per 25 milioni (22 + 3 di bonus)
- dall'Aston Villa alla Roma per 27 milioni*