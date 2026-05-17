Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
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Como-Parma: video, gol e highlights
Il Como batte il Parma 1-0 e sale al quinto posto a due punti dal Milan terzo. I lariani dominano, colpendo due pali con Douvikas e Baturina, ma Suzuki para tutto fino al 58' quando Alberto Moreno sblocca il risultato. Nella ripresa annullato il gol del pareggio di Pellegrino per fuorigioco. Nel finale Morata sfiora il raddoppio ma Suzuki dice ancora no. Il Como giocherà l'ultima giornata sul campo della Cremonese per sognare la Champions