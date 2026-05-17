Una doppietta di Cheddira e soprattutto un gol di Stulic al 96' regalano tre punti fondamentali al Lecce in chiave salvezza: la squadra di Di Francesco vince contro il Sassuolo 3-2 (reti di Laurienté e Pinamonti) e si porta a quota 35 punti, a +1 sulla Cremonese che batte l'Udinese. Per la corsa salvezza sarà decisiva la prossima partita, Lecce-Genoa (la Cremonese, invece, se la vedrà col Como)

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