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Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
Fine
Sassuolo
Laurienté A. 20'Pinamonti A. 82'
2 - 3
Lecce
Cheddira W. 14', 25'Stulic N. 90' + 6'
Sassuolo
Laurienté A. 20'Pinamonti A. 82'
2 - 3 Lecce
Cheddira W. 14', 25'Stulic N. 90' + 6'
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Sassuolo-Lecce 2-3: video, gol e highlights

Una doppietta di Cheddira e soprattutto un gol di Stulic al 96' regalano tre punti fondamentali al Lecce in chiave salvezza: la squadra di Di Francesco vince contro il Sassuolo 3-2 (reti di Laurienté e Pinamonti) e si porta a quota 35 punti, a +1 sulla Cremonese che batte l'Udinese. Per la corsa salvezza sarà decisiva la prossima partita, Lecce-Genoa (la Cremonese, invece, se la vedrà col Como)

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