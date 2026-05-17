Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
Fine
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Genoa-Milan 1-2: video, gol e highlights
La squadra di Allegri ottiene la prima delle due vittorie che valgono la Champions battendo il Genoa 2-1 al termine di una gara complicata. Meglio la squadra di De Rossi nel primo tempo. Il Milan difende. Poi i rossoneri la sbloccano a inizio ripresa con Nkunku su rigore. Athekame raddoppia nel finale ma all’87’ Vasquez accorcia. Troppo tardi, vince il Milan che ora è terzo con la Roma