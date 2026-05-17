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Serie AGiornata 37 - domenica 17 maggio 2026Giornata 37 - dom 17 mag
Fine
Inter
Edmundsson A. 47' (Aut.)
1 - 1
Verona
Bowie K. 90' + 1'
Inter
Edmundsson A. 47' (Aut.)
1 - 1 Verona
Bowie K. 90' + 1'
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Inter-Verona 1-1: video, gol e highlights

Finisce 1-1 l'ultima partita casalinga stagionale dell'Inter contro il Verona. I gol nel secondo tempo con il vantaggio nerazzurro propiziato da un' autorete di Edmundsson su tocco di Bonny. Pareggio a tempo scaduto firmato da Bowie, lo scozzese al quarto centro consecutivo in trasferta. Una giornata di festa per i nerazzurri che proseguirà con la sfilata fino a Piazza Duomo

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