In conferenza stampa Luciano Spalletti è tornato sulla visita di Jannik Sinner alla Continassa: "È stato qui praticamente tutta la settimana, ha parlato con tutti e siamo stati in palestra insieme". L'allenatore ha poi ripreso uno dei concetti di Jannik: "Bisogna focalizzarsi sul gesto, sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento". E infine l'elogio: "Lui è il Maradona del tennis. Bisogna capire bene in profondità le cose che dice". Guarda il VIDEO

LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI