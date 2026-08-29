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Juve su Pape Sarr, chieste informazioni al Tottenham per il prestito

Calciomercato

La Juventus vuole potenziare il centrocampo e sta pensando a Pape Sarr, centrocampista classe 2002. Dopo i problemi fisici di Khephren Thuram, infatti, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in mediana e vorrebbero e hanno chiesto informazioni al Tottenham per il prestito 

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Dopo il no di Franck Kessie e i problemi fisici di Khephren Thuram, la Juventus continua la ricerca di un nuovo centrocampista. I bianconeri hanno quindi chiesto informazioni al Tottenham per il prestito di Pape Sarr. Il senegalese ha molta concorrenza nella squadra di Roberto De Zerbi, non è stato convocato per la sfida contro il Newcastele e per questo vorrebbe cambiare squadra per trovare maggiore spazio. Sulle sue tracce, però, ci sono anche diverse formazioni di Premier League.

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