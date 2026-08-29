La Juventus vuole potenziare il centrocampo e sta pensando a Pape Sarr, centrocampista classe 2002. Dopo i problemi fisici di Khephren Thuram, infatti, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in mediana e vorrebbero e hanno chiesto informazioni al Tottenham per il prestito

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