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Francia, i convocati di Zidane: ci sono 6 "italiani", con i nuovi Da Cunha e Diouf

Nations League

Prima lista dei convocati per il nuovo commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane. Per le sfide di Europa League Zidane ha chiamato 23 giocatori.  Ben 6 i convocati dalla serie A: Maignan, Kalulu, Diouf, Da Cunha, questi ultimi due alla prima convocazione, Koné e Rabiot

I CONVOCATI: BELGIO - TURCHIA - ITALIA - SPAGNA

Molto attesa, è arrivata la prima lista dei convocati del nuovo commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane. Per le sfide con Turchia (25 settembre), Belgio (28 settembre), Italia (2 ottobre) e ancora Belgio (5 ottobre) Zidane ha chiamato 23 giocatoriBen 6 i convocati dalla serie A: Maignan, Kalulu, Diouf, Da Cunha, questi ultimi due alla prima convocazione, Koné e Rabiot. Curiosità: Diouf è stato convocato come difensore, una conferma dell'idea di Chivu che lo vede come esterno a tutta fascia della sua Inter. Oltre al "comasco" Da Cunha e al "nerazzurro" Diouf, le altre novità assolute sono Restes, Jacquet e Lepaul. Fuori Saliba e Theo Hernandez per infortunio.

I convocati della Francia

Portieri

  • Mike Maignan
  • Guillaume Restes
  • Robin Risser

Difensori

  • Andy Diouf
  • Jérémy Jacquet
  • Pierre Kalulu
  • Ibrahima Konaté
  • Jules Koundé
  • Maxence Lacroix
  • Adrien Truffert
  • Dayot Upamecano

Centrocampisti

  • Eduardo Camavinga
  • Rayan Cherki
  • Lucas Da Cunha
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Warren Zaïre-Emery

Attaccanti

  • Bradley Barcola
  • Ousmane Dembélé
  • Désiré Doué
  • Estéban Lepaul
  • Kylian Mbappé
  • Michael Olise

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