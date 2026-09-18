Francia, i convocati di Zidane: ci sono 6 "italiani", con i nuovi Da Cunha e Diouf

Prima lista dei convocati per il nuovo commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane. Per le sfide di Europa League Zidane ha chiamato 23 giocatori. Ben 6 i convocati dalla serie A: Maignan, Kalulu, Diouf, Da Cunha, questi ultimi due alla prima convocazione, Koné e Rabiot
Molto attesa, è arrivata la prima lista dei convocati del nuovo commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane. Per le sfide con Turchia (25 settembre), Belgio (28 settembre), Italia (2 ottobre) e ancora Belgio (5 ottobre) Zidane ha chiamato 23 giocatori. Ben 6 i convocati dalla serie A: Maignan, Kalulu, Diouf, Da Cunha, questi ultimi due alla prima convocazione, Koné e Rabiot. Curiosità: Diouf è stato convocato come difensore, una conferma dell'idea di Chivu che lo vede come esterno a tutta fascia della sua Inter. Oltre al "comasco" Da Cunha e al "nerazzurro" Diouf, le altre novità assolute sono Restes, Jacquet e Lepaul. Fuori Saliba e Theo Hernandez per infortunio.
I convocati della Francia
Portieri
- Mike Maignan
- Guillaume Restes
- Robin Risser
Difensori
- Andy Diouf
- Jérémy Jacquet
- Pierre Kalulu
- Ibrahima Konaté
- Jules Koundé
- Maxence Lacroix
- Adrien Truffert
- Dayot Upamecano
Centrocampisti
- Eduardo Camavinga
- Rayan Cherki
- Lucas Da Cunha
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Warren Zaïre-Emery
Attaccanti
- Bradley Barcola
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Estéban Lepaul
- Kylian Mbappé
- Michael Olise