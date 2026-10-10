Como-Roma, Gasperini in conferenza: "Svilar fuori per infortunio almeno un mese"
Domenica 11 ottobre il Como ospita la Roma alle 12.30. Gasperini presenta la sfida in conferenza, analizzando l'infortunio di Svilar: "Purtroppo ha avuto una frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione, decideranno se applicare un rinforzo come una vite. Gollini è un ottimo secondo portiere". Sul Como: "Una squadra che merita tutti gli elogi che riceve, lotterà per le primissime posizioni"
Svilar, i tempi di recupero e chi lo sostituirà
Svilar tornerà dopo la prossima sosta di campionato per le Nazionali, in programma dal 9 al 17 novembre. Al suo posto giocherà il secondo portiere Gollini. Come vice Gollini viene rimesso nella lista di Serie A Devis Vasquez (colombiano, ex Milan, era fuori lista). De Marzi rimane terzo portiere
Roma, infortunio Svilar: almeno un mese di stopVai al contenuto
Termina la conferenza di Gasperini: qui invece la conferenza di Fabregas prima della partita contro la Roma
Como-Roma, la conferenza di FabregasVai al contenuto
Secondo lei, qual è il motivo per cui a Roma si fa così fatica a vincere? Quali sono le fondamenta di un progetto vincente?
"E' una domanda molto lunga e complessa, vi lascio libera opportunità di variare e spaziare"
Recentemente ha detto che vorrebbe coinvolgere di più la proprietà, questo secondo lei è realmente possibile? Come potrebbe accadere?
"Non lo so, è giusto che loro facciano quello che ritengono più opportuno, è una mia semplice constatazione: per fare grande una squadra a livello italiano e internazionale, con investimenti importanti, una società importante deve avere una proprietà molto coinvolta. Questa è una mia considerazione, io sono venuto alla Roma quando ho conosciuto i Friedkin e questo mi ha convinto nel fare un lavoro importante, io spero che siamo ancora a quelle parole e a quell'idea, a quella visione"
Rodrigo Mora è in forma, contro il Como quanto può essere importante la sua presenza?
"Domani siamo in 18, di questi 18 probabilmente ne giocheranno 16, spero che questo messaggio passi. Io non riesco a prevedere chi giocherà mercoledì contro il Real, figurati se posso prevedere le partite successive, è veramente qualcosa di imprevedibile, l'unica cosa che mi auguro è di non avere infortuni come successo con Svilar, che starà fuori un mese. Non sono preoccupato se giocherà l'uno o l'altro, per me sono tutti competitivi e hanno tutti un attaccamento forte, finché siamo in 16 va bene per me"
De Roon come sta? E' pronto per sostituire Cristante?
"De Roon sta bene, per questi giocatori come lui e Pellegrini la sosta è stata utile, lui è arrivato a fine mercato quindi questo periodo è stato utile. E' da tanto tempo che non gioca, ma adesso deve iniziare a giocare, con tutte queste partite e le 5 sostituzioni bisognerà utilizzare tutta la rosa a disposizione, questa per me deve essere una forza, chi è in rosa ha tutta la mia fiducia per poter giocare, questo vale per tutti i calciatori, il minutaggio sarà tanto e determinante per tutti"
Fabregas ha mostrato come battere la Roma al Subbuteo, cosa ne pensa della sua analisi?
"Non so come è finita quella partita al Subbuteo, vediamo domani come finirà sul campo"
Fabregas 'gioca' Como-Roma al Subbuteo. VIDEOVai al contenuto
Spesso l'ambiente romano viene definito come qualcosa di 'limitante', qualcuno prima di lei ha provato a soffocarlo. Lei invece sembra quasi che voglia provare a portare questo entusiasmo dalla sua parte?
"Io non devo portare nessuno dalla mia parte, semmai è il contrario, la gente con la sua passione contagia me e contagia la squadra, sicuramente giocare in questo stadio sempre pieno è qualcosa di molto favorevole e positivo"
Come si risolve il problema dei gol subiti dopo l'intervallo?
"Questi sono particolari a cui presti attenzione, ma sono anche molto soddisfatto dei gol che facciamo e dei nostri recuperi. Ci teniamo il buono che abbiamo e cerchiamo di migliorare cosa non va, secondo me sono state più situazioni individuali che problemi di squadra"
Wesley ha avuto qualche problema, forse non è mai stato al 100%, adesso ha recuperato del tutto? Continueremo a vedere un'alternanza sugli esterni?
"Secondo me Wesley ha fatto delle ottime partite, in questo inizio di campionato è stato molto forte, sulle corsie laterali dovendo giocare 9 partite in 27 giorni c'è la possibilità di alternare tutti i ruoli"
L'infortunio di Svilar è legato all'allenamento oppure si è trattato di uno scontro fisico durante Roma-Inter?
"Contro l'Inter c'era stato uno scontro che aveva provocato una contusione a Svilar, ma dopo quella partita si era allenato bene: la frattura al dito si è verificata precisamente una settimana fa"
Cosa si aspetta dalla squadra di Fabregas? Quanto può influire sulle sue scelte di formazione?
"Il Como ha dimostrato quello che vale con i risultati di questi ultimi anni, è una squadra che merita tutti gli elogi che riceve, una squadra di valore che compete per le primissime posizioni. L'Inter è la squadra un po' sopra le altre e noi abbiamo fatto una partita molto positiva contro di loro e da quella dobbiamo ripartire. Il Como fa parte di quel gruppo di squadre che si giocano le prime posizioni alle spalle dell'Inter, sperando che l'Inter possa zoppicare ogni tanto. Il Como, proprio come noi, ha diverse possibilità e diverse varianti, loro hanno giocato anche con la difesa a tre conto di noi, l'aspetto tattico è importante ma non è così determinante"
Ha già parlato con Gollini? Come si allena un portiere che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato solo una partita? Ha bisogno di essere motivato?
"Gollni è un giocatore che nella sua carriera ho fatto giocare con continuità in passato, l'ho ritrovato qui alla Roma, è un ottimo secondo portiere, adesso ha l'occasione di giocare di nuovo con continuità. Quando era con me all'Atalanta è stato convocato anche in Nazionale, ha delle capacità, ha del valore, si è sempre allenato bene in questi mesi, deve avere la fiducia di tutti, non stiamo mettendo un portiere che non ha mai giocato, adesso avrà la possibilità di avere continuità"
Quanto influisce il fatto che molti giocatori siano arrivati last minut dopo gli impegni con le rispettive Nazionali?
"Sono tutti pronti, gli argentini sono arrivati per ultimi, gli altri sono arrivati regolarmente, qualcuno ha giocato di più e qualcuno di meno. Adesso si riparte e giocheremo tante partite, è inutile restare su quello che è successo durante la sosta. Ripartiamo da dove ci siamo fermati, con grande fiducia, contro il Como sarà una partita importante. Pellegrini? Anche lui sta bene, ormai è un giocatore recuperato"
Può darci un aggiornamento sulle condizioni della squadra e in particolare sulle condizioni di Svilar?
"Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento, la frattura riguarda la parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione, decideranno se applicare un rinforzo come una vite, ma questo prolungherà i tempi del recupero a dopo la sosta. E' una brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi. Sarà Gollini a sostituirlo, avrà modo di tornare a essere un portiere importante. Per quanto riguarda gli altri, c'è solo Koulierakis che ha subito una contusione contro la Germania e non è recuperabile contro il Como, da lunedì sarà a disposizione"
Inizia la conferenza di Gasperini
Tra poco inizierà la conferenza di Gasperini, in programma alle 13.30, in cui l'allenatore giallorosso presenterà i temi del big match contro il Como
La probabile formazione contro il Como
Considerando l'assenza di Cristante e il recupero di Malen e Wesley, Gasperini dovrebbe schierare la Roma con il tradizionale 3-4-2-1: in avanti l'olandese dovrebbe essere supportato da Dybala e Mora. Da valutare le condizioni di Svilar
- ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, de Roon, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
Svilar, condizioni da valutare
Novità in casa Roma, da valutare le condizioni di Svilar: una decisione definitiva sul portiere giallorosso verrà presa soltanto dopo la rifinitura, è in dubbio per il Como
Possibile turno di riposo per Soulé, Castro e Balerdi
Soulé, Castro e Balerdi sono tornati per ultimi dagli impegni con la Nazionale argentina, pertanto potrebbero restare a riposo contro il Como, per poi tornare probabilmente mercoledì per il big match in Champions contro il Real Madrid. In difesa Ndicka dovrebbe quindi riprendersi il posto occupato in precedenza da Balerdi
Wesley e Molina sugli esterni
Gasperini ha recuperato anche Wesley: il brasiliano sarà regolarmente schierato sulla fascia sinistra, mentre nel ruolo di esterno destro dovrebbe essere schierato Molina
Malen recuperato, sarà titolare con Dybala e Malen
Malen è completamente recuperato, l'attaccante sarà regolarmente schierato da Gasperini al centro dell'attacco. I due trequartisti che dovrebbero agire alle spalle dell'olandese sono Dybala e Rodrigo Mora
Le probabili formazioni di Como-RomaVai al contenuto
Kean a forte rischio per la Roma
Probabile assenza importante anche in casa Como: dopo il problema accusato in Nazionale, Kean dovrebbe saltare la sfida contro la Roma. L'attaccante rischia qualche settimana di stop
Cristante salta il Como per infortunio
Durante la sosta per le Nazionali diversi giocatori sono stati costretti a fermarsi per infortunio. Cristante non ci sarà contro il Como a causa di un'infiammazione al ginocchio. De Roon potrebbe essere il candidato a prendere il posto dell'azzurro a centrocampo
Domenica 11 ottobre il Como ospita la Roma alle 12.30 per la sesta giornata di Serie A: è il primo impegno in campionato dopo la lunga sosta per le Nazionali