Ha già parlato con Gollini? Come si allena un portiere che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato solo una partita? Ha bisogno di essere motivato?

"Gollni è un giocatore che nella sua carriera ho fatto giocare con continuità in passato, l'ho ritrovato qui alla Roma, è un ottimo secondo portiere, adesso ha l'occasione di giocare di nuovo con continuità. Quando era con me all'Atalanta è stato convocato anche in Nazionale, ha delle capacità, ha del valore, si è sempre allenato bene in questi mesi, deve avere la fiducia di tutti, non stiamo mettendo un portiere che non ha mai giocato, adesso avrà la possibilità di avere continuità"