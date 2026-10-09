Dopo cinque giornate e 50 partite giocate, in Serie A non si è ancora visto uno 0-0. Un dato che mancava da 77 anni e che avvicina sempre di più il precedente del 1949/50. Dalle strisce più lunghe senza pareggi a reti bianche al confronto con gli altri campionati europei: tutti i numeri di un avvio di stagione che è già da record

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