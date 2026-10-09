Serie A senza 0-0 dopo 5 giornate: il record del 1949 è sempre più vicino. I precedenti
Dopo cinque giornate e 50 partite giocate, in Serie A non si è ancora visto uno 0-0. Un dato che mancava da 77 anni e che avvicina sempre di più il precedente del 1949/50. Dalle strisce più lunghe senza pareggi a reti bianche al confronto con gli altri campionati europei: tutti i numeri di un avvio di stagione che è già da record
- Dopo cinque giornate e 50 partite giocate, in Serie A non c'è ancora stato nemmeno uno 0-0. Un dato che non si vedeva da anni e che riporta il campionato indietro di quasi 77 anni dove lo 0-0 non si verificò fino alla settima giornata. E quest'anno quale sarà il primo match senza reti?
- Per trovare l'ultimo pareggio senza reti in Serie A bisogna tornare alla scorsa stagione: Fiorentina-Genoa 0-0 del 10 maggio 2026, alla 36^ giornata. Da allora il campionato si è dimenticato di questo risultato. E adesso mette nel mirino il record
- Nella stagione 1949/50 la Serie A arrivò fino alla fine della 6^ giornata senza nemmeno uno 0-0. Il primo arrivò soltanto al turno successivo con Milan-Lazio 0-0
- Ma in realtà un record è già stato battuto...
- Infatti, prima di questa stagione, il precedente più vicino era del 2015/16. Anche in quell'anno lo 0-0 sembrava essere scomparso: nessun pareggio a reti bianche nelle prime quattro giornate. La serie venne interrotta al quinto turno con Carpi-Napoli 0-0
- Quello di questa stagione è quindi il record nell'era del campionato a 20 squadra, ovvero dalla stagione 2004/2005
- L'assenza di pareggi senza reti va di pari passo con un avvio particolarmente ricco di gol. Dopo cinque giornate la Serie A ha fatto registrare 145 reti in 50 partite, per una media di 2,90 gol a gara. Nello stesso momento della scorsa stagione i gol erano stati 137
- Il dato italiano spicca anche nel confronto con gli altri principali campionati europei. Dopo le prime cinque giornate, la Serie A è l'unica tra le grandi leghe a non aver ancora registrato nemmeno uno 0-0
- In Premier League ce ne sono già stati 5, di cui due nella 3^ giornata
- In Bundesliga ce ne sono stati 3, di cui uno alla 1^ giornata
- In Liga ce ene sono stati 2, di cui uno alla 2^ giornata
- In Ligue 1 ce ne sono stati 4, di cui due alla 4^ giornata
- 20 partite senza 0-0
- 22 partite concluse senza 0-0
- 41 partite concluse senza 0-0
- 50 partite senza 0-0 (serie ancora aperta)
- 60 partite senza 0-0