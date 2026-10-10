Il Como riparte con una sfida importante dopo la maxi sosta per le Nazionali: al Sinigaglia arriva la Roma capolista, il big match è in programma domenica 11 ottobre alle 12.30. Fabregas presenta la sfida contro Gasperini, la conferenza è adesso in corso: segui qui la diretta testuale con il nostro live-blog
COMO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI - GASP: "SVILAR FUORI ALMENO UN MESE"
Sta per iniziare la conferenza stampa di Fabregas
Fabregas 'presenta' Como-Roma con il Subbuteo
Prima di incontrare Gasperini sul campo, Fabregas aveva mostrato al Subbuteo durante il Festival dello Sport di Trento come avrebbe affrontato la Roma. Movimenti, tattiche e strategie attraverso un gioco diventato un simbolo per gli amanti del calcio
Fabregas 'gioca' Como-Roma al Subbuteo. VIDEOVai al contenuto
Frattura alla mano, Svilar out almeno un mese
Svilar non prenderà parte al match contro il Como, il portiere starà fuori per infortunio almeno un mese, come ha spiegato Gasperini in conferenza: "Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento, la frattura riguarda la parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione, decideranno se applicare un rinforzo come una vita, ma questo prolungherà i tempi del recupero a dopo la sosta. E' una brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi. Sarà Gollini a sostituirlo, avrà modo di tornare a essere un portiere importante"
Gasperini: 'Svilar fuori per infortunio almeno un mese'Vai al contenuto
La probabile formazione contro la Roma
Fabregas dovrebbe confermare in gran parte la squadra che ha portato fin qui il Como all'ottavo posto in classifica con 10 punti
- COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
Le probabili formazioni di Como-RomaVai al contenuto
Nico Paz contro Dybala, sfida tra numeri 10
Nico Paz è stato tra gli ultimi a rientrare dagli impegni con la Nazionale, è rientrato soltanto giovedì, ma ci tiene a essere presenta per la sfida tutta argentina tra numeri 10 contro il connazionale Dybala: saranno entrambi presenti dal 1'
Douvikas in attacco, dubbio tra Baturina Caqueret
Vista l'assenza di Kean, Fabregas punterà su Douvikas come punta centrale. Alle sue spalle ci saranno sicuramente Diao e Nico Paz. L'unico dubbio per la trequarti riguarda il ballottaggio tra Baturina e Caqueret, con il primo che al momento sembra favorito
Ballottaggio tra Perrone e Milla
Fabregas ha un dubbio sulla mediana tra Perrone e Milla: in questo momento l'argentino sembra in vantaggio per affiancare Da Cunha in mezzo al campo
Kean salta la Roma, rischia qualche settimana di stop
Dopo il problema subito con la Nazionale che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro azzurro, Kean sarà costretto a saltare anche il big match contro la Roma: l'attaccante ha lavorato a parte e rischia di restare fuori per qualche settimana
Domenica 11 ottobre Fabregas ospita la Roma alle 12.30 per la sesta giornata di Serie A: per il Como è il primo impegno in campionato dopo la lunga sosta per le Nazionali