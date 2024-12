King League World Cup Nations: date e regolamento

La Kings World Cup Nations 2025 sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Proprio la nazionale italiana sarà protagonista, il 1° gennaio, della sfida contro il Giappone che sarà in diretta su Sky e NOW. La finale (che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino il 12 gennaio) sarà trasmessa su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Inoltre Sky Sport trasmetterà live streaming le partite dell'Italia e la finale della Kings World Cup Nations 2025 sul sito skysport.it, sull'account YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW con la telecronaca di Sky Sport.