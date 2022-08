Dionisi è alla seconda stagione in carica e riparte dall'11° osto dello scorso anno, senza Scamacca (al West Ham), lo storico capitano Magnanelli (nello staff della prima squadra) e in attesa di sviluppi sul mercato. Come potrebbe giocare, chi è il rigorista e tutto quello che c'è da sapere sui neroverdi

LA GUIDA ALLA SERIE A 2022-23