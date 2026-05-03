Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

21: lo scudetto dell’anima nerazzurra, l’anima ritrovata

Luca Marchetti

Si dice che l'anima pesi 21 grammi: è una dimensione che non si può toccare, ma si sente. 21, come gli scudetti di un'Inter che ha saputo ritrovare un'anima dopo la delusione atroce dello scorso anno. Con Chivu al centro, ma non solo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ