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la storia

L’altro Chivu di un secolo fa: la storia di Armando Castellazzi

Giorgio Porrà

Credit: Wikipedia

Era il 1938 e Armando Castellazzi guidava l'Inter (al tempo Ambrosiana) alla vittoria del suo quarto scudetto. La particolartià? Ne aveva già vinto uno da giocatore nerazzurro. Proprio come accaduto a Cristian Chivu, ma le somiglianze tra i due non finiscono qui

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