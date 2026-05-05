la storia
L’altro Chivu di un secolo fa: la storia di Armando Castellazzi
Era il 1938 e Armando Castellazzi guidava l'Inter (al tempo Ambrosiana) alla vittoria del suo quarto scudetto. La particolartià? Ne aveva già vinto uno da giocatore nerazzurro. Proprio come accaduto a Cristian Chivu, ma le somiglianze tra i due non finiscono qui
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