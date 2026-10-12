 Serie A 2026 2027, i giocatori a zero gol con più Expected Goals. Classifica | Sky Sport
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Serie A, chi ha l'Expected Goals più alto tra i giocatori a zero reti. Classifica

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Più di un'occasione a disposizione, ma non è bastata per sbloccarsi in Serie A. Sono tanti i giocatori ancora a secco di gol in campionato, ma chi di loro ha registrato finora l'Expected Goals (ovvero l'indice che calcola le reti attese) più alto? Dybala manca l'appuntamento col gol dal 18 gennaio

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