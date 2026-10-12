Serie A, chi ha l'Expected Goals più alto tra i giocatori a zero reti. Classifica
Più di un'occasione a disposizione, ma non è bastata per sbloccarsi in Serie A. Sono tanti i giocatori ancora a secco di gol in campionato, ma chi di loro ha registrato finora l'Expected Goals (ovvero l'indice che calcola le reti attese) più alto? Dybala manca l'appuntamento col gol dal 18 gennaio
- Erano a quota zero gol anche loro, ma nell'ultima giornata sono riusciti a trovare la prima rete di questo campionato: prima ce l'ha fatta Andrea Pinamonti, a segno nel definitivo 3-1 della Lazio sul Monza, e poi anche Randal Kolo Muani, autore del pari per 1-1 nella trasferta della Juve a Cagliari.
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.87
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.89
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.89
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.9
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.93
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.93
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 0.95
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.00
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.04
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.05
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.06
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.09
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.11
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.17
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.29
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.31
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.31
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.37
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 1.48
- 0 gol in Serie A
- Expected Goals: 2.02
- Dybala (Roma): 2.02 xG
- Mota (Monza): 1.48 xG
- Beto (Fiorentina): 1.31 xG
- Simeone (Torino): 1.11 xG
- Bayo (Udinese): 1.09 xG
- Geubbels (Lecce): 1.06 xG
- Stulic (Lecce): 1.04 xG
- Colombo (Genoa): 0.93 xG
- Kean (Como): 0.82 xG
- Castro (Roma): 0.71 xG
- Cutrone (Monza): 0.65 xG
- Touré (Parma): 0.58 xG
- Woltemade (Juventus): 0.53 xG
- Bobcek (Frosinone): 0.46 xG
- Davis (Udinese): 0.44 xG