Squadre pronte per l'inizio della nuova Serie A, così come i loro allenatori. Quali sono quelli che in carriera hanno la migliore media-punti nel campionato italiano? Tra gli attuali 20, Mourinho guida la classifica; considerando la top 10 assoluta, però, il migliore è un allenatore che quest'anno non è ai nastri di partenza