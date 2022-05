1/22 ©Getty

DOPPIO BONUCCI - È arrivata per lui la seconda doppietta in Serie A (dopo quella contro la Lazio il 20 novembre 2021, che erano stati anche i suoi ultimi due gol). Bonucci sale a quota quattro in stagione: nuovo record personale in una singola annata nel massimo campionato. E ha anche eguagliato Giorgio Chiellini come difensore a segno in più anni solari differenti negli anni 2000 in Serie A (13 per entrambi).



Ma per il primato di difensore goleador dal 2000 manca ancora una rete. Ecco la classifica