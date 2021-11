Da Ibrahimovic a Ribery: vietato chiamarli "anziani" perché la classe dei campioni non invecchia mai. In Serie A sono parecchi i giocatori che si avvicinano ai 40 anni e continuano a essere punti fermi delle rispettive squadre. Eccoli schierati in una top 11 "di esperienza"

I GIOCATORI PIÙ GIOVANI SCHIERATI