Regista e uomo d'ordine davanti la difesa, ma anche giocatore che non tira mai indietro la gamba. Il centrocampista slovacco Lobotka, uno dei protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Napoli, è il calciatore con il maggior numero di duelli vinti in queste prime sette giornate. Dietro di lui un difensore esordiente in Serie A. Di seguito, la classifica dei primi 25 giocatori in questa specialità con sia il numero di duelli vinti e ingaggiati che la percentuale di successo (fonte Opta)