Domenica da sogno per l'esterno algerino, entrato a gara in corso a Cagliari e protagonista nella rimonta del Genoa. Doppietta al debutto per Fares, lui come altri 26 giocatori scatenati negli ultimi 25 anni in Serie A con la maglia di una nuova squadra. E c'è un bomber che segnò addirittura tre gol nel 1999. Li ricordavate tutti?

