I giocatori di Serie A impegnati con le Nazionali

Il campionato si ferma per la sosta delle Nazionali, con l'Italia impegnata nei playoff Mondiali contro Macedonia e, in caso di passaggio del turno, contro la vincente di Turchia-Portogallo. In programma altre sfide decisive per Qatar 2022 e un po' di amichevoli che vedono coinvolti tanti giocatori dei club di Serie A. Il Milan ne "presta" ben 14 alle Nazionali, out all'ultimo Abraham e Vlahovic