Il centrocampista dell'Udinese Walace, nella sfida vinta contro la Fiorentina, ha siglato il suo primo gol nel campionato italiano, un obiettivo centrato all'82esima presenza in Serie A. Ci ha messo un po' di tempo per sbloccarsi, ma tra i giocatori in attività sono diversi ad avere uno score peggiore del suo. Tanti gettoni, ma ancora nessuna gioia personale. Molti ora giocano all'estero: torneranno in Italia per sfatare questa maledizione?