La nuova Serie A è alle porte e i bomber del nostro campionato iniziano a scaldarsi per la lotta al titolo di capocannoniere. Ciro Immobile si ripeterà o ci sarà un erede pronto a detronizzarlo? Nell'attesa andiamo a scoprire chi ha la media gol più alta in Serie A tra gli attaccanti presenti nelle rose delle squadre al via. La classifica conta solo quei giocatori con almeno 20 presenze in carriera nel massimo campionato (dati Opta)