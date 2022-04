2/14

Il portiere del Milan, però, è ancora in corsa per un posto nella top 10 dei portieri con le strisce di imbattibilità più lunghe in Serie A. Calcolando solo le partite di campionato, infatti, è arrivato finora a 564 minuti senza subire gol.



Chi c'è davanti a lui? Chi detiene il record? E quante partite servirebbero a Maignan per batterlo?