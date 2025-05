Serie A, quanti punti servono per salvarsi

Introduzione

A tre giornate dalla fine del campionato, la lotta salvezza è ancora aperta. Finora c'è stato un solo verdetto: la retrocessione del Monza. Le altre due squadre che per il momento andrebbero in Serie B sono il Venezia 18° (26 punti) e l'Empoli 19° (25 punti). A rischio c'è il Lecce, 17° con 27 punti. Ma quanti punti servono per salvarsi? Teoricamente la quota simbolica è sempre stata di 40 punti e invece andando a fare la media delle ultime 20 stagioni (da quando ci sono le tre retrocessioni) scopriamo che di punti forse ne bastano di meno... Vediamo anno per anno quale è stata la quota salvezza e lamedia complessiva

LA LOTTA SALVEZZA