La Roma ha un nuovo main sponsor che porterà nelle casse giallorosse, secondo le indiscrezioni di 'Calcio e Finanza', 13-14 milioni a stagione (con possibilità di crescita fino a 16). Il debutto sulle maglie già nella prossima partita contro il Como. Ecco, sempre secondo le stime del sito specializzato 'Calcio e Finanza', la classifica dei ricavi da main sponsor delle 20 società di Serie A

I RICAVI DELLE ITALIANE IN CHAMPIONS LEAGUE