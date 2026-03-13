Serie A, quanto guadagnano le squadre dal main sponsor sulla maglia
La Roma ha un nuovo main sponsor che porterà nelle casse giallorosse, secondo le indiscrezioni di 'Calcio e Finanza', 13-14 milioni a stagione (con possibilità di crescita fino a 16). Il debutto sulle maglie già nella prossima partita contro il Como. Ecco, sempre secondo le stime del sito specializzato 'Calcio e Finanza', la classifica dei ricavi da main sponsor delle 20 società di Serie A
- L'accordo col brand Eurobet.live ha durata fino alla fine della stagione 2028/29
- Dopo la fine della precedente intesa a luglio 2025, la Roma non aveva avuto fin qui un main sponsor di maglia per la stagione in corso.
- Il debutto della maglia col main sponsor è previsto già dalla prossima partita in campionato contro il Como
- Ricavo per stagione: 30 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 30 milioni di euro*
- Ricavo per stagione: 28/30 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 25 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 18 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 13/14 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 9 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 5 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 3,6 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 3 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 2,35 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 1,5 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 1,5 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 1,2 milioni di euro
- Ricavo per stagione: 1 milione di euro
- Ricavo per stagione: 1 milione di euro
- Ricavo per stagione: 1 milione di euro
- Ricavo per stagione: 0,7 milioni di euro
- Dato non disponibile
- Nessun main sponsor