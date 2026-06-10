Serie B 2026-2027, gli allenatori squadra per squadra: Galloppa al Modena
In chiusura l'arrivo di Daniele Galloppa al Modena. Paolo Bianco non sarà più sulla panchina del Monza, dopo la promozione in Serie A. E' stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa. Di seguito, la situazione panchina delle squadre di Serie B
- Il Modena è in chiusura per l'arrivo di Daniele Galloppa come nuovo allenatore. Nella giornata di mercoledì 10 giugno c'è stato un incontro positivo tra le parti e l'attuale allenatore della Fiorentina Primavera, nonostante diverse richieste dalla Serie B, ha scelto proprio il club gialloblù.
- Pronto un contratto biennale.
- Dopo il ritorno in Serie B, l'Arezzo ha confermato Bucchi in panchina.
- L'allenatore è legato al club toscano fino al 30 giugno 2028.
- Confermato Francesco Tomei, protagonista della promozione in B dell'Ascoli.
- L'allenatore ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento.
- Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino per la prossima stagione.
- Il campione del mondo 2006 ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028.
- Dopo il ritorno in Serie B, il club campano ha confermato Antonio Floro Flores in panchina.
- L'ex attaccante ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2028.
- Risolto consensualmente il contratto con Antonio Calabro (pronto a ripartire dal Padova).
- Il club è ora alla ricerca di un sostituto.
- Dopo una cavalcata playoff storica, il club calabrese si prepara a salutare Alberto Aquilani (promesso sposo del Sassuolo).
- Il club è alla ricerca di un sostituto in panchina.
- Terminata l'avventura di Ashley Cole sulla panchina, il club romagnolo sta valutando diversi profili per la panchina.
- Il neo direttore sportivo Andrea Mancini ha svelato l'identikit che cerca la società: “Questa è una scelta che non possiamo sbagliare, ma posso dire che non andremo per le lunghe perché il tempo stringe. Sicuramente dovrà proporre un calcio propositivo e offensivo”.
- Dopo la retrocessione in Serie B, la Cremonese dovrebbe ripartire da Marco Giampaolo in panchina.
- L'allenatore ha un contratto con il club lombardo fino al 30 giugno 2027.
- Le strade tra il club e Fabio Caserta, dopo una salvezza raggiunta in extremis, dovrebbero separarsi.
- L'allenatore è in scadenza il 30 giugno 2026.
- L'Entella riparte da Andrea Chiappella in panchina dopo il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.
- "Abbiamo costruito basi solide, ma il percorso è ancora lungo. Non vedo l’ora di ripartire e continuare a lavorare insieme a questo gruppo, alla società e ai nostri tifosi", ha dichiarato l'allenatore.
- Il club campano si prepara a salutare Ignazio Abate, prossimo a essere ufficializzato come nuovo allenatore del Torino.
- La società è alla ricerca di un sostituto.
- Dopo esser subentrato a stagione in corso, Francesco Modesto ha convinto tutti a Mantova.
- Il club gli ha offerto un prolungamento di contratto triennale.
- Dopo la separazione con Andrea Sottil, il Modena ha scelto di ripartie da Daniele Galloppa.
- Affare in chiusura e pronto un contratto biennale all'attuale allenatore della Fiorentina Primavera.
- I biancoscudati hanno deciso di ripartire da Antonio Calabro in panchina per il prossimo campionato.
- In attesa dell'ufficialitò, l'allenatore ha già incontrato la dirigenza per programmare la stagione.
- Dopo l'eliminazione ai playoff, il Palermo ha deciso di continuare con Filippo Inzaghi in panchina.
- L'allenatore rosanero ha un contratto pluriennale.
- I nerazzurri hanno individuato in Paolo Bianco il profilo da cui ripartire dopo la retrocessione.
- L'allenatore, dopo alcune riflessioni, ha manifestato al club la volonta di lasciare Monza.
- I blucerchiati hanno intenzione di cambiare guida sulla panchina in vista della prossima stagione, salutando Attilio Lombardo.
- Il club sta già valutando altri profili per sostituirlo.
- Il club dovrebbe continuare con Fabrizio Castori in panchina anche la prossima stagione.
- L'allenatore ha un contratto fino al 30 giugno 2027.
- Dopo la retrocessione, il club scaligero è alla ricerca di un allenatore da cui ripartire.
- La società sta sondando diversi profili.
- Con la promozione in Serie B, il club ha deciso di confermare Fabio Gallo in panchina.
- L'allenatore ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.