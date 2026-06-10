 Allenatori Serie B 2026 2027, situazione panchine squadra per squadra | Sky Sport
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Serie B 2026-2027, gli allenatori squadra per squadra: Galloppa al Modena

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In chiusura l'arrivo di Daniele Galloppa al Modena. Paolo Bianco non sarà più sulla panchina del Monza, dopo la promozione in Serie A. E' stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa. Di seguito, la situazione panchina delle squadre di Serie B

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