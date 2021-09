Arrivare spesso alla conclusione conta fino a un certo punto, perché la porta va innanzitutto inquadrata, per fare gol: quali sono allora le squadre che tirano “meglio” in Serie A? Il rapporto tra i tiri in porta e quelli tentati ci dà l’idea di chi, dopo le prime due giornate, sia stato più o meno preciso. Tante sorprese in classifica