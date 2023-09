In un calcio come quello moderno in cui è sempre più difficile parlare di titolari e riserve, abbiamo provato ad analizzare il “peso” delle panchine delle big. Quanto valgono i possibili sostituti a disposizione dei loro allenatori? Non è quella dell'Inter, come si penserebbe, la panchina più "preziosa". E, nel derby, i 5 cambi fatti da Pioli “valevano” più di quelli di Inzaghi (dati Transfermarkt)