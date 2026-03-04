 Squadre dei top campionati d'Europa con media spettatori più alta. Classifica | Sky Sport
Squadre con media spettatori più alta d'Europa: derby Milan-Inter per il 5° posto

Quali sono gli stadi con la media spettatori più alta d’Europa? La classifica dei club dei cinque principali campionati secondo i dati di Transfermarkt vede tre squadre italiane nella top 10, con Milan e Inter molto vicine... Ma qual è lo stadio con la media più alta di tifosi? Scopri nella gallery la top 10 nei maggiori campionati europei con il primo posto che ha dei numeri impressionanti

