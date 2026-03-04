Squadre con media spettatori più alta d'Europa: derby Milan-Inter per il 5° posto
Quali sono gli stadi con la media spettatori più alta d’Europa? La classifica dei club dei cinque principali campionati secondo i dati di Transfermarkt vede tre squadre italiane nella top 10, con Milan e Inter molto vicine... Ma qual è lo stadio con la media più alta di tifosi? Scopri nella gallery la top 10 nei maggiori campionati europei con il primo posto che ha dei numeri impressionanti
- Spettatori medi: 61.539
- Capienza del Riyadh Air Metropolitano: 70.460 posti
- Spettatori medi: 62.186
- Capienza dello Stadio Olimpico: 70.634
- Spettatori medi: 62.452
- Capienda del London Stadium: 68.013
- Spettatori medi: 63.934
- Capienza Stadio Vélodrome: 67.394
- Spettatori medi: 71.758
- Capienza Stadio San Siro: 75.817
- Spettatori medi: 72.844
- Capienza Stadio San Siro: 75.817
- Spettatori medi: 73.519
- Capienza Stadio Santiago Bernabéu: 78.297
- Spettatori medi: 73.978
- Capienza Old Trafford: 74.197
- Spettatori medi: 74.438
- Capienza dell'Allianz Arena: 75.024
- Spettatori medi: 81.102
- Capienza Signal Iduna Park: 81.365